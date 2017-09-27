Уряд виділяє 100 мільйонів гривень на подолання наслідків пожежі біля Калинівки

Кабінет міністрів вирішив виділити 100 мільйонів гривень на подолання наслідків пожежі на військовому складі біля Калинівки Вінницької області. Відповідне рішення ухвалене під час засідання уряду.

За останніми даними ЗСУ, триває локалізація пожежі, інтенсивність вибухів значно зменшилася, 70% території арсеналу від пожежі не постраждала.

Ввечері 26 вересня на майданчику зберігання боєприпасів однієї з військових частин дислокованої у Вінницькій області сталися неконтрольовані вибухи снарядів. Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу за статтею про «диверсію».

За повідомленням ДСНС, із Калинівки й прилеглих сіл евакуйовані понад 30 тисяч людей, травмовані дві людини, яких шпиталізували до медичних закладів.

Селище міського типу Калинівка розташоване за 30 кілометрів на північ від Вінниці. Населення Калинівки складає майже 20 тисяч людей, ще кілька тисяч людей живуть у прилеглих селах – Сальник, Павлівка та інших.