Диверсія у Калинівці сталася під носом у силовиків – експерт

На 48-у арсеналі ЗСУ в Калинівці на Вінниччині сталася пожежа. На складах у Калинівці було понад 80 тисяч тонн боєприпасів. Військова прокуратура внесла інформацію про події на складах у Вінницькій області з попередньою кваліфікацію за статтею Кримінального кодексу – «диверсія». Вибухи у Калинівці сталися на тлі антитерористичних навчань, які 26-27 вересня проводили на території цієї області та прикордонних районів. Вибухи у Калинівці: недогляд чи диверсія Росії? На цю тему у програмі «Ваша Свобода» говорили Віктор Шидлюх, заступник начальника управління Центрального науково-дослідного інституту ЗСУ; Олександр Мусієнко, експерт Центру військово-правових досліджень; Олександр Кузьмук, колишній міністр оборони України.