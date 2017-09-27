Прокуратура про вибухи біля Калинівки: слідство відпрацьовує 4 версії

Військова прокуратура Центрального регіону відпрацьовує чотири основні слідчі версії вибухів на військових складів поблизу Калинівки Вінницької області.

Як повідомляє прес-служба прокуратури, проводяться невідкладні слідчі дії і першочергові заходи направлені на обставин події.

26 вересня близько 21:40 на території військової частини у Калинівці Вінницької області стався вибух з подальшою детонацією боєприпасів, які були в сховищах та майданчиках відкритого зберігання. Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу за статтею про «диверсію». За останніми даними ЗСУ, триває локалізація пожежі, інтенсивність вибухів значно зменшилася, 70% території арсеналу від пожежі не постраждала.

За повідомленням ДСНС, із Калинівки й прилеглих сіл евакуйовані понад 30 тисяч людей, травмовані дві людини, яких шпиталізували до медичних закладів.

Селище міського типу Калинівка розташоване за 30 кілометрів на північ від Вінниці. Населення Калинівки складає майже 20 тисяч людей, ще кілька тисяч людей живуть у прилеглих селах – Сальник, Павлівка та інших.