ЗСУ: триває пожежа на військовому арсеналі біля Калинівки, інтенсивність вибухів зменшилася

На Вінниччині триває локалізація пожежі на військовому арсеналі поблизу Калинівки, інтенсивність вибухів значно зменшилася.

Як повідомляє прес-служба Збройних сил України, 70% території арсеналу від пожежі не постраждала.

На місці події працюють чотири пожежні танки, сапери вже розпочали розмінування, додали в ЗСУ.

Крім того, у Вінницькій облдержадміністрації повідомляли, що інтенсивність вибухів знизилась в п’ять разів, а територію військових складів почали обстежувати з допомогою квадрокоптерів.

Як повідомив речник управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Сергій Місюра на своїй сторінці в Facebook,постові військової частини доповідали про звук в небі, потім почалися підриви снарядів.

«Саме головне, що це точно диверсія. У зв’язку з цим, через наші розвід дані ще з 25 числа в Вінницькій області під видом антитерористичних навчань були проведені обшуки і переслідування диверсійних груп. Так, це діло не однієї людини. І два дні проходили пошуки і ведення цих груп. Основна маса була визначена, їхні цілі – і були затримані. Основна маса, але не всі. Тому одна група і змогла доправити на безпілотнику підривний пристрій», – написав він.

Місюра також додав, що більшість снарядів є в підземних бункерах, вони не постраждали.

Ввечері 26 вересня на майданчику зберігання боєприпасів однієї з військових частин дислокованої у Вінницькій області сталися неконтрольовані вибухи снарядів. Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу за статтею про «диверсію».

За повідомленням ДСНС, із Калинівки й прилеглих сіл евакуйовані понад 30 тисяч людей, травмовані дві людини, якихшпиталізували до медичних закладів.

Селище міського типу Калинівка розташоване за 30 кілометрів на північ від Вінниці. Населення Калинівки складає майже 20 тисяч людей, ще кілька тисяч людей живуть у прилеглих селах – Сальник, Павлівка та інших.