Міноборони: на військовому складі біля Калинівки припинилися вибухи

У Міністерстві оборони заявляють, що на військовому складі біля Калинівки на Вінниччині припинилися вибухи.

Як повідомляє прес-служба відомства, з 19:00 на військовому арсеналі не пролунало жодного вибуху.

«Поодинокі осередки вогню, що періодично виникають на території об’єкту одразу гасяться пожежними танками. Водночас, заходи з ліквідації наслідків події тривають, ведеться знешкодження вибухонебезпечних предметів, працюють групи розмінування», – йдеться у повідомленні.

Станом на 17:00 у Міноборони заявляли, що інтенсивність вибухів на військових складах біля Калинівки скоротилася до 3-4 на хвилину.

Ввечері 26 вересня на майданчику зберігання боєприпасів однієї з військових частин дислокованої у Вінницькій області сталися неконтрольовані вибухи снарядів. Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу за статтею про «диверсію».

За даними рятувальників, із Калинівки й прилеглих сіл евакуйовані понад 30 тисяч людей, травмовані дві людини, яких шпиталізували до медичних закладів.

Місто Калинівка розташоване за 30 кілометрів на північ від Вінниці. Населення Калинівки складає майже 20 тисяч людей, ще кілька тисяч людей живуть у прилеглих селах – Сальник, Павлівка та інших.