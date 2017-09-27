Міноборони: інтенсивність вибухів біля Калинівки скоротилася до 3-4 на хвилину

У Міністерстві оборони заявляють, що інтенсивність вибухів на військових складах біля Калинівки на Вінниччині скоротилася до 3-4 на хвилину.

Як повідомляє прес-служба відомства, ситуація стабілізувалася.

У ДСНС заявляють, що станом на 17:30 авіація провела 11 скидів води на осередки пожежі, де знижена небезпека. До ліквідації наслідків пожежі всього залучені 2,5 тисячі людей і 347 одиниць техніки, зокрема два пожежні літаки ДСНС АН-32П, 7 протипожежних танків, 6 БТР, 2 гвинтокрила і літак АН-30.

Ввечері 26 вересня на майданчику зберігання боєприпасів однієї з військових частин дислокованої у Вінницькій області сталися неконтрольовані вибухи снарядів. Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу за статтею про «диверсію».

За даними рятувальників, із Калинівки й прилеглих сіл евакуйовані понад 30 тисяч людей, травмовані дві людини, яких шпиталізували до медичних закладів.

Селище міського типу Калинівка розташоване за 30 кілометрів на північ від Вінниці. Населення Калинівки складає майже 20 тисяч людей, ще кілька тисяч людей живуть у прилеглих селах – Сальник, Павлівка та інших/