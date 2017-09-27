Калинівка: частина боєприпасів на складах підлягала утилізації – Бірюков

Радник міністра оборони України Юрій Бірюков повідомляє, що частина боєприпасів, що розірвалися на військових складах у Калинівці, були списана і підлягали утилізації.

«Там дуже екзотичні назви і багато компонентів. Решта – це боєприпаси і калібри, які використовуються», – сказав Бірюков в ефірі «5 каналу».

За його словами, у Калинівці вибухнула частина ракет зенітного ракетного комплексу «Куб» і частина ракет «Луна».

У Міністерстві оборони заявляють, що на військовому складі біля Калинівки на Вінниччині припинилися вибухи. За повідомленням прес-служби відомства, з 19.00 на військовому арсеналі не пролунало жодного вибуху.

Станом на 17:00 у Міноборони заявляли, що інтенсивність вибухів на військових складах біля Калинівки скоротилася до 3-4 на хвилину.

Ввечері 26 вересня на майданчику зберігання боєприпасів однієї з військових частин дислокованої у Вінницькій області сталися неконтрольовані вибухи снарядів. Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу за статтею про «диверсію».

За даними рятувальників, із Калинівки й прилеглих сіл евакуйовані понад 30 тисяч людей, травмовані дві людини, яких шпиталізували до медичних закладів.

Місто Калинівка розташоване за 30 кілометрів на північ від Вінниці. Населення Калинівки складає майже 20 тисяч людей, ще кілька тисяч людей живуть у прилеглих селах – Сальник, Павлівка та інших.