У ДСНС назвали «фейковою інформацію» про нібито хімічну зброю на складах під Вінницею

У Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій заперечують повідомлення у деяких ЗМІ про зберігання хімічних боєприпасів на складах у Калинівці, де сталися вибухи. Це ж повідомлення спростовують у Генеральному штабі Збройних сил України.

У Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомили, що низка ЗМІ поширила фейк про вибухи хімічних боєприпасів на складах Збройних сил України у Калинівці.

«Низкою засобів масової інформації поширено повідомлення про вибухи на хімічних складах та загрозу для життя людей, яка нібито виникла через вибухи хімічних боєприпасів. При цьому автори фейкової інформації посилаються на неіснуюче джерело – міністерство надзвичайних ситуацій», – йдеться у повідомленні.

На сайті не сказано, про які саме ЗМІ йдеться. Однак, повідомлення про «зберігання хімічних боєприпасів» з’явилось у вівторок на сайті газети «Вести». Також про це писали користувачі соцмереж.

​Інформацію про наявність хімічної зброї на складах озброєння Збройних сил України у Калинівці також заперечили і в Генеральному штабі Збройних сил України.

Спростування таких тверджень спростували і на сайті Вінницької міської ради:

«По місту розповсюджуються чутки стосовно забруднення повітря у зв’язку із начебто пожежею на хімічних складах в районі міста Калинівка. Ця інформація не відповідає дійсності. За повідомленнями оперативних чергових Департаменту цивільного захисту Вінницької облдержадміністрації та Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області хімічна, екологічна та радіаційна обстановка – в нормі».

Там тисячі військовослужбовців. Там ніякого токсичного меланжу немає. Україна добросовісно виконувала всі домовленості. Меланж – це ж паливо для ракет. Нічого від наслідків пожежі і задимлення... немає. Я не бачу там зосередження шкідливих газів

Можливу шкідливість диму від вибухів прокоментував у середу у програмі «Ваша Свобода» заступник начальника управління Центрального науково-дослідного інституту ЗСУ Віктор Шидлюх: «Зараз був проведений обліт територією. Виявлено, що 70% будівель залишилися цілими. На площі, де будівлі, серед 30% були пусті сховища. Там пожежа, здійснювалися вибухи, сліди руйнувань... Щодо евакуації людей і забезпечення безпеки, то ЗСУ разом зі всіма силовими відомствами спрацювали на високому рівні. Там тисячі військовослужбовців. Там ніякого токсичного меланжу немає. Україна добросовісно виконувала всі домовленості. Меланж – це ж паливо для ракет. Нічого від наслідків пожежі і задимлення... немає. Я не бачу там зосередження шкідливих газів. Говорити про небезпеку від диму зайве», – заявив він.

Ввечері 26 вересня на майданчику зберігання боєприпасів однієї з військових частин, дислокованої у Вінницькій області, сталися неконтрольовані вибухи снарядів. Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу за статтею про «диверсію». За даними рятувальників, із Калинівки й прилеглих сіл евакуйовані понад 30 тисяч людей, травмовані дві людини, яких шпиталізували до медичних закладів.

Селище міського типу Калинівка розташоване за 30 кілометрів на північ від Вінниці. Населення Калинівки становить майже 20 тисяч людей, ще кілька тисяч людей живуть у прилеглих селах – Сальник, Павлівка та інших.