У Нацраді заперечили «новини» про нову «зраду»: начебто вишка на Чонгарі транслює російські програми

Деякі українські та російські видання повідомили про нову «зраду»: начебто вежа на кордоні з окупованим Кримом транслює російське радіо. Однак, у Національній раді України з питань телебачення та радіомовлення такі заяви заперечують.

«Чонгарська вишка замість української пропаганди транслює передачі з Росії», – пише «Pravda.ru».

Про це ж повідомляє і видання «Лента.ру». «Побудована в Херсонській області вишка, яка повинна була транслювати українські радіо- і телепередачі у Крим, замість цього здійснює мовлення російських радіостанцій в Україну. Про це на засіданні в Генічеській райраді розповів голова районної адміністрації Олександр Воробйов», – пише видання.

«Новину» поширили й інші українські і російські ЗМІ та сайти.

Голова Генічеської районної адміністрації Олександр Воробйов дійсно заявив, що вежу в Чонгарі використовує Росія. Про це він сказав під час заходу, присвяченому інформаційні безпеці.

«Що стосується безпеки інформаційної, саме інформації, що транслюється з тої вежі, що ми побудували на Чонгарі, в мене постійно в машині включене українське радіо. Але, останнім часом я знаю, які погодні умови у Санкт-Петербурзі, яка ситуація в Москві, що стосується окупованої влади в Криму. Тому, ми побудували, але ж цим користуються сьогодні, на жаль, окупанти, нашими приладами. Тому, я передам цю інформацію в Обласну адміністрацію. Вони блокують і надають свою інформацію на тій же частоті. Вони якимось приладами через нашу вежу надають нам свою інформацію», – заявив він.

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У Національній раді з питань телебачення та радіомовлення спростували заяву мера Генічеська щодо вежі на кордоні з окупованим Кримом, яка «транслює російське радіо». У Нацраді запевнили «ТСН», що таке неможливо, проте певна частина українського контенту виходить російською мовою і через близькість вишки, цей сигнал могли перехопити приймачі на Херсонщині.

«Насправді мова йде про те, що на Крим з Чонгару йде спрямований і спеціально підготовлений контент російською мовою. Це відбувається мовлення радіо «Крим. Реалії». В ньому транслюються передачі Радіо. Свобода, безпосередньо Радіо Крим. Реалії, проекту «Настоящее время» – це проект «Голосу Америки» та Радіо Свобода. І звичайно, що цей контент, який створюють російською мовою для окупованої території і для мешканців Російської Федерації, звичайно, в Генічеську може здатися, що це є російська передача. Насправді це є передачі, які створюються в Україні та за межами України для мешканців окупованих територій. З Чонгару частково цей контент потрапляє на частину Херсонської області», – повідомив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.

Він також зазначив, що технічно перехопити сигнал вежі та пустити по ньому російські передачі неможливо.

Порушень не відбувається – Сергій Мовчан

Генеральний директор ТОВ «Телемережі України», будівельник вежі та власник Петро Семерей теж запевняє, що з Чонгарської вежі неможливе мовлення ніяких інших мовників, окрім тих, які там мають свій контент та транслюються, згідно з ліцензією Нацради телебачення і радіомовлення, і саме за допомогою лише тих передавачів, які там встановлені. Про це він повідомив інформаційному агентству «ПІК».

А представник Національної рада України з питань телебачення і радіомовлення у Херсонській області Сергій Мовчан каже: «Моніторинг простору проводиться регулярно, адже це частина нашої роботи. Чонгарська вежа як мовила, так і мовить, виключно тим контентом, на який видано ліцензії. Тобто порушень не відбувається».

Повідомлення у ЗМІ також прокоментувала експерт зі стратегічних комунікацій ГО «Інформаційна безпека» та колишній заступник міністра інформаційної політики України Тетяна Попова.

Вона каже, що наразі вежа, що була захоплена Росією на території Криму з Красноперекопську (200 метрів) дійсно мовить російські канали. І передавачі, що там використовують, раніше належали українським телерадіокомпаніям, але з нової вежі на Чонгарі мовлять лише українські канали.

«Хочу зауважити, що наша вежа на Чонгарі всього150 метрів (я свого часу пропонувала зразу будувати вище 400 метрів, щоб сигнал гарантовано добивав до Сімферополя та Бахчисарая). Природньо, що в деяких районах ліпше буде чутно сигнал з більш високої вежі. Навіть якщо 2 радіостанції включені на одній хвилі. Яку радіостанцію буде ліпше чути, залежить від дистанції до вежі, висоти підвісу антени, потужності передавача», – пояснює ситуацію Попова.

17 березня відбулося урочисте відкриття телерадіовежі в селищі Чонгар, неподалік адмінкордону з Кримом. Її встановили для відновлення мовлення українських телеканалів і радіостанцій на територію окупованого Росією Кримського півострова.