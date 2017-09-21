Для Кремля Арсеній Яценюк уже ветеран двох воєн: у Чечні і Придністров’ї?

13 вересня прес-секретар колишнього прем’єр міністра України Арсенія Яценюка повідомила, що Росія звинувачує Яценюка також в участі у бойових діях у Придністров’ї. Вона опублікувала начебто матеріали Слідчого комітету Росії. На одній із представлених світлин нібито Яценюка себе упізнав колишній член УНА-УНСО В’ячеслав Артеменко.

«Тепер кремлівське кривосуддя закидає Арсенію Яценюку ще й участь у бойових діях в Придністров’ї… З метою «всебічного та об’єктивного розслідування» «чеченської справи Яценюка» російські «слідчі» знайшли фотографію членів УНА-УНСО 1992 року в Придністров’ї. На ній «росексперти» «змогли» ідентифікувати Арсенія Яценюка», – пише Лаппо.

За її словами, у пості – матеріали, які отримали адвокати Яценюка. «Це матеріали, які отримали адвокати. Це фото з експертизи. На підставі таких «експертиз» Єсентукський суд схвалював рішення про заочний арешт Арсенія Яценюка».

Так, на одному із зображень порівнюють фото Яценюка і фото одного із членів УНА-УНСО у Придністров’ї 1992 року. А на іншому аркуші є висновок «експертизи»: ймовірно, на цих світлинах одне й те саме обличчя.

Деякі російські ЗМІ, із посиланням на Ольгу Лаппо, так і написали, що, мовляв, «Яценюк міг воювати в Придністров’ї на стороні УНА-УНСО».

Людиною, на одному із цих зображень, що порівнюють із фото Яценюка, є колишній член УНА-УНСО В’ячеслав Артеменко, – про це сам Артеменко сказав у коментарі «Українській правді».

Чоловік підтвердив, що брав участь у бойових діях у Придністров’ї та Чечні і це також зафіксовано в літературних творах, зокрема у книзі лідера організації «Братство» Дмитра Корчинського «Війна у натовпі». За його словами, фотографія зроблена в Рашкові (Придністров’я, Молдова), де Артеменко командував «залогою УНА-УНСО».

«Мене там фотографували, хоча в мене особисто немає фотографій з Придністров’я. Я ж усвідомлював наслідки і зараз усвідомлюю. Я не цікавлюся своїм минулим, я його прожив», – сказав Артеменко, зазначивши, що зараз є «мирним вирощувачем кавунів».

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Раніше у Слідчому комітеті Росії заявили, що мають докази участі Арсенія Яценюка в бойових зіткненнях в Чечні в 1994-95 роках і мають намір добиватися притягнення екс-прем’єра України до кримінальної відповідальності. Російські слідчі звинувачують екс-прем’єра, зокрема за статтями «участь у збройній групі (банді)», «умисне вбивство за обтяжливих обставин». У березні суд у Росії заочно арештував Яценюка, у лютому його оголосили в розшук. Також російська сторона повідомила про направлення до Інтерполу матеріалів для оголошення екс-прем’єра України в міжнародний розшук.

20 квітня керівник МВС України Арсен Аваков звернувся до Інтерполу з листом про безпідставність звинувачень Росії щодо Яценюка, оскільки, як він запевнив, екс-прем’єр «ніколи не бував у Чечні, не брав участі у жодних збройних конфліктах, у вказаний російськими слідчими період проживав, навчався й працював за місцем свого народження на території України».

У вересні 2015 року голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив про нібито участь українського прем’єра Арсенія Яценюка у бойових діях у Чечні наприкінці 1994-го й на початку 1995 року. Сам Яценюк назвав цю заяву «клінічним діагнозом російської влади».

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