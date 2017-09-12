Актор Пашинін, який воює на боці України, спростував повідомлення у ЗМІ про його смерть

Цими днями деякі проросійські видання та сайти повідомляли про смерть російського актора Анатолія Пашиніна у зоні бойових дій на Донбасі. Однак, як поінформував Радіо Свобода журналіст Андрій Цаплієнко – актор розмовляв з ним, і повідомив, що з ним – усе гаразд.

8 вересня деякі ЗМІ та сайти поширили повідомлення: «У «ДНР» підтвердили загибель актора Пашиніна». Йдеться про російського актора Анатолія Пашиніна, який у серпні добровільно став бійцем «АТО» у складі восьмого батальйону «Української добровольчої армії».

Повідомлення про смерть актора активно поширювали і в соціальних мережах.

У цей же день 8 вересня вже сам актор повідомив InfoResist, що з ним все в порядку, що він живий, а також, що: «Наказу помирати від командування не було». Деякі сайти друкували повідомлення про «підтвердження його смерті в угрупованні «ДНР» і після 8 вересня.

У вівторок, 12 вересня, журналіст Андрій Цаплієнко підтвердив Радіо Свобода, що актор Анатолій Пашинін живий.

«Я розмовляв от щойно, буквально півгодини тому, з ним телефоном про інші речі, що не стосуються його військової діяльності», – наголосив журналіст.

Як писали у ЗМІ, український, російський актор Анатолій Пашинін у серпні добровільно став бійцем «АТО» у складі восьмого батальйону «Української добровольчої армії» (УДА). Незважаючи на те, що Пашинін воює на боці України, паспорт у нього російський або, як він сам каже, «росіянський».