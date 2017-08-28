У ЗМІ поширили дезінформацію про визнання Криму організацією Freedom House російським

Деякі російські та українські видання у неділю повідомили, що правозахисна організація Freedom House начебто визнала Крим російським. У організації Freedom House такі твердження заперечили.

Російські і українські ЗМІ послались на пост у фейсбуці народного депутата України Володимира Арьєва. Останній висловив обурення тим, як Крим зобразили на представленій мапі у матеріалі правозахисної організації Freedom House про рівень свободи у світі «Популісти і автократи: Подвійна загроза глобальної демократії».

«У мене немає слів. Одна з найвідоміших правозахисних організацій Freedom House на карті прикріпила Крим Росії. Особливий цинізм ситуації додає назва доповіді – «Подвійна загроза глобальної демократії. Це не вперше Freedom House потурає російським окупантам», – написав він.

Російські ЗМІ вийшли із заголовками: «Freedom House у своїй доповіді визнала Крим російським», «Україна обурюється: Крим на картах Freedom House – російський» та подібними.

У матеріалі від Freedom House материкова Україна – жовтого, а півострів Крим – синього кольору.

Однак це не свідчить про приналежність Криму Росії. Як пояснив проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» координатор правозахисної організації Freedom House в Україні Зорян Кісь, карта, представлена правозахисною організацією Freedom House, де Крим зображено іншим кольором, відображає рівень свободи і демократії в світі, а не політичну приналежність територій.

Слід додати, що на сайті Freedom House пишуть саме про окупацію півострова російською владою: «На початку 2014 року російські війська вторглися в автономний український регіон Крим, який потім був швидко включений до Російської Федерації через «референдум», який був широко засуджений як такий, що проводився з порушенням міжнародного права».

Що ж до українських ЗМІ, за словами ​політолога Галини Герасим, популярні українські видання висвітлили останній звіт Freedom House про рівень свободи в світі і не заглянули на сайт організації для перевірки фактів. Галина Герасим зазначила, що не перевірили факти такі видання, як «Новое время», «Дзеркало Тижня», Gazeta.ua, УНІАН, «УП», «ТСН». Також вона прокоментувала пост депутата Арьєва.

«Не потрудившись навіть подивитись на решту карти світу, а тим більше ознайомитись з методологією міжнародної організації чи прочитати, як та у своєму звіті тричі чорним по білому написала, що окупована територія – окупована, що вона позначає спірні території зірочками і описує окремо, що кольори на карті означають рівень свободи, а не належність території, народний депутат настрочив гнівний пост у фейсбук», – зазначила Герасим.

Протягом двох днів тема мапи Freedom House стала дуже популярною у соцмережах. Однак думки розділились. Так, наприклад, український політтехнолог Тарас Березовець вважає, що Freedom House мала все ж зобразити Крим на мапі інакше.

Такі території варто було б позначати якимось четвертим кольором, наприклад, «невизнані чи тимчасово окуповані території»

«На цей випадок організація мала б дати спеціальне пояснення: зміна кольору жодним чином не стосується визнання анексії Криму, а це просто означає фактичний стан справ. Можливо, такі території варто було б позначати якимось четвертим кольором, наприклад, «невизнані чи тимчасово окуповані території» із певним станом справ. А так, звісно, виникає питання про те, чому окупований Донбас не позначений тим самим кольором, що й Крим. Якби це було зроблено, я переконаний, не було б жодних питань. А так це виглядає як натяк на те, що Freedom House визнає анексію Криму», – пише він у своєму блозі на сайті УНІАН.