Запущено черговий фейк: Луганську загрожує екологічна катастрофа через вирубку лісів ЗСУ

Сайти угруповань «ЛНР»/«ДНР» і ЗМІ Росії поширили фейк, про те що Збройні сили України вирубують ліси на Луганщині. Про це пишуть журналісти сайту StopFake.org, що бореться із неправдиво інформацією про події в Україні.

Інформаційні ресурси угруповання «ЛНР» останнім часом поширювали новину, що нібито через вирубку лісів українською армією регіону загрожує екологічна катастрофа. Цей фейк підхопили також російські ЗМІ.

«Подібна заява не відповідає дійсності», – заявили в коментарі Stopfake в Луганському обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Також в звіті Української Гельсінської спілки з прав людини, присвяченому впливу збройного конфлікту на навколишнє середовище Донбасу, сказано, що незаконною вирубкою лісу в регіоні займаються не військові, а місцеві браконьєри.

Також журналісти StopFake звертають увагу на те, що російські ЗМІ, посилаються на «знімки з космосу», які перебувають у відкритому доступі, і на яких «добре видно, що відбувається з лісами в районах, які зайняті ЗСУ, куди доступ природоохоронних і лісогосподарських органів обмежений». Нібито «вирубки лісу здійснюються як невеликими ділянками відразу в багатьох місцях, так і великими масивами площею в десятки квадратних кілометрів – це тисячі гектарів». Інформацію про це опублікували «Информбюро ДНР», «Федеральное агентство новостей», «Армия народного освобождения» та інші сайти.

Українська Гельсінська спілка з прав людини нещодавно представила звіт «На межі виживання: знищення навколишнього середовища під час збройного конфлікту на сході України». У документі наголошується, що «ще до початку військових дій експерти характеризували екологічну ситуацію на сході України як кризову. Збройний конфлікт і пов’язана з ним активність військових агентів і місцевого населення призвели до значної кількості порушень природного середовища та усталених форм природокористування».

У незаконній вирубці лісів екологи звинувачують місцеве населення, яке, прикриваючись «потребами АТО», завдає шкоди і державі, і природному середовищу країни.

«Через відсутність будь-якого контролю з боку держави, почалося неконтрольоване використання природних ресурсів заповідних територій населенням, в тому числі і захоплення земельних ділянок і проведення полювання», – йдеться у звіті.

«Подібні заяви про те, що в незаконній вирубці лісу винна українська армія, спростували і в Луганському обласному управлінні лісового та мисливського господарства. У Луганській області місцеві органи періодично відловлюють незаконних лісорубів – місцевих мешканців», – пише StopFake.

Щодо вирубки лісу, то, навпаки, українські військові об’єднуються, щоб боротися з браконьєрами. Наприклад, в Харківській області ветерани АТО проводять рейди проти незаконного знищення полезахисних лісосмуг.