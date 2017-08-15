(Друкуємо мовою оригіналу)

Как делаются современные ток-шоу и выпуски новостей на российском телевидении? Почему украинские эксперты ездят на съемки этих ток-шоу? Эти вопросы Радио Донбасс.Реалии задали российскому и украинскому ведущему Матвею Ганапольскому.

– Российское телевидение уже давно превратилось в самостоятельную силу, которая себя накачивает, создает реальность. После того, как в Украине запретили российское телевидение, казалось бы, должно было уменьшиться количество российских программ об Украине. Но нет.

Когда я был маленький, со мной всегда была Америка. В Америку нельзя было поехать, у нас не было их товаров. Но в каждой программе была американская тема – какие они плохие, как там все гибнут, протесты. Вот прошло столько времени – и теперь вместо Америки так же рассказывают про Украину.

Люди в России не знают, что происходит в Украине, не смотрят украинское телевидение и не слушают радио. Образ Украины у них – это образ придуманной страны

Это тот случай, когда про предмет говорят без самого предмета. Люди в России не знают, что происходит в Украине, не смотрят украинское телевидение и не слушают радио. Образ Украины у них – это образ придуманной страны.

К примеру, сегодня в Украине решили… И далее совершенно не важно, что именно решили. Набираем людей, которые орут, и в студии начинается крик. Никто никого не слушает. Главное – прервать и «забить» того, кто отстаивает интересы Украины.

– Почему россиян не бесит, что идут такие крики, а не ведется взвешенный диалог?

– Понять русскую душу очень сложно. А почему бессмысленный и беспощадный Жириновский каждый раз в Госдуме на третьем месте? Для меня это великая загадка. Наверное, потому что он – яркий. Путин, в этом случае, серенький центрист.

Телевидение создает мифическую жизнь, и россияне смотрят, верят в эту мифическую жизнь

Россиянам очень нужны победы. На фоне этих серых будней хочется какого-то одного, который бы поменял что-то. Но не Навального, потому что, по мнению тех же пенсионеров, он приведет непонятно к чему. А им нужен такой, чтобы и песни были, и кинофильм «Весна», и академики, и мы победили в войне. И это ужасно!

И телевидение создает мифическую жизнь, и россияне смотрят, верят в эту мифическую жизнь.

Слушатель Сергей (Краматорск): У меня, к сожалению, в Краматорск добивают российские каналы. И если их посмотреть, то там постоянно говорят об Украине. У них там других проблем нет? Приглашают украинского политолога, дают ему сказать пару слов, потом начинают орать и все его гнобят. Зачем тогда наши политологи ездят на эти шоу?

Каждый шаг Украины к позитивным вещам – это смертельный удар по «путинизму», то есть системе власти Путина

​– Безусловно, украинская тема для орательных шоу очень важна. Каждый шаг Украины к позитивным вещам – это смертельный удар по «путинизму», то есть системе власти Путина. Если бы мы говорили на каком-то другом языке, к примеру, на венгерском, тогда бы жизнь Украины была идеальной. Что бы здесь не происходило, оно бы не оказывало влияния на Россию, не было бы примером для нее.

В России очень важно, чтобы в Украине все было плохо. И, конечно же, история с «безвизом» – это катастрофа. Вы даже не представляете, какой там был визг

Россия бесится, что здесь не валяются трупы. Им нужен негатив, даже если это будет ложь. К примеру, любовница Порошенко. Вот нет ее. Не существует. Но в России про нее напишут, ведь живут в другой реальности. Просто сидят информационные б…, которые пишут из головы. И это разносится. На них же никто не подает в суд.

В России очень важно, чтобы в Украине все было плохо. И, конечно же, история с «безвизом» – это катастрофа. Вы даже не представляете, какой там был визг. Кричали: «Они продали страну за 35 евро». Все наорались, сами себя убедили, что им «безвиз» не нужен.

– А зачем туда ездят украинские политики, политологи?

Политологи, которых я знаю, отстаивают интересы Украины. Да, их заорали, но они заявили свое мнение

– По всей видимости, им платят. Дорога и эфиры оплачиваются. У людей там родственники. И за вечер они получают где-то 250 долларов. С другой стороны, те политологи, которых я знаю, они же не приезжают в Россию с фразой: «Наконец-то, я вырвалась из этого фашистского ада! Здравствуй, любимая Россия! Где попа Путина? Я хочу ее поцеловать». Они такого не говорят. Они отстаивают интересы Украины. Да, их заорали, но они заявили свое мнение.

Есть позиция, что туда ехать не надо. Мол, это ниже достоинства. Давайте не диктовать, что людям делать. Они ездят и, в меру своих сил, рассказывают о том, что происходит. Я не осуждаю.

– Насколько эффективны их выступления? Ведь их постоянно перебивают и не дают высказаться.

– Что лучше: если бы их не было и какой-то другой чувак рассказывал бы про политику Украины? Или пусть они, пусть и кратко, но донесут? Есть одна дама, политолог, которая встает и говорит: «Ребята, эту фигню, которую вы сейчас тут «трындели» полтора часа, я просто слушать не могу. Ты врешь и ты врешь. Я из Киева. Я все видела». Да, ее заорут. Но свое дело она делает.

Слушатель Сергей (Славянск): Если телевидение конструирует эту реальность и само себя накручивает, можно ли надеяться, что этот маховик будет остановлен?

– Маховик останавливают институты. Если бы директор телевидения назначал бы президента, тогда бы было плохо. А так все происходит наоборот. И на «России», и на «Первом» значительная доля государства. Как только сменится власть, то эти люди сразу же растворятся. Я думаю, что будет судебное преследование. Уже есть попытки запретить Соловьеву въезд в Европу и Америку. Действия Соловьева и Киселева соответствуют разным уголовным статьям. Поэтому и такой крик отчаянный. Многое в России завязано на Путине. Та же Чечня. Мы же понимаем, что Рамзан Кадыров может работать только с одним человеком. И фамилия его Путин. И при Навальном Кадырову ничего, кроме проблем не светит.

Любой плюс, который будет в Украине, это будет смерти подобно для России

Соловьев очень интеллигентный такой, будто чашку кофе держит с оттопыренным мизинцем… Киселев… Видно, что у него какие-то комплексы и обида на Украину, что здесь не получилось с карьерой в то время, когда он тут был. Это лично мое такое впечатление.

Если сейчас Путин будет избран на очередной срок, то никаких изменений на телевидении мы не увидим. Может будет мягче или жестче, могут дать из администрации президента какие-то ограничения по темам. Любой плюс, который будет в Украине, это будет смерти подобно для России.

Вот почему выключаются российские каналы. Чтобы не было этих ток-шоу злобы и ненависти. К сожалению, они воспитывают худшие качества в российских людях.

– В статье «Исповедь пропагандиста» отметили: «Руководители очень хотели иметь в эфире либерастов, причем это были либерастылайт – чтобы в прямом эфире не выдали «Путин- говно!» или что-нибудь в таком роде. Задача на самом деле невыполнимая: «Найдите мне либерала, который будет ругать Россию, но ругать так, чтобы никаких проблем потом ни у кого не возникло»… По теме Украины – всегда одни и те же морды, а где ты других возьмешь – тема опасная. Нужно, чтобы они орали и не зарывались. Допустим, бедный Ковтун, он – платник, сидит на зарплате, – такой официальный проплаченный враг России. Он действительно выглядит полным дерьмом проукраинским, человек получает денежку, программа заканчивается, приходит кассир и раздает конвертики. В очередь выстраиваются Бом, Ковтун, такие зарплатные враги».

– Я не соглашусь. Есть прекрасные политологи, которых приглашают в студию. Да, эти люди не говорят, что Путин – г… Все прекрасно понимают, что это необязательно говорить. Они критикуют по сути: путинскую экономическую модель или политическую.

Я не приветствую уничижительный тон по поводу приезжих из Украины. В статье упомянули «штатных политологов». Вот раскритиковали Майкла Бома. Почитайте его статьи. Ну и что, что он живет в Москве? Но он отстаивает американскую позицию.

Как бы ты не приехал и не защищал Украину, и не говорил: «Вы врете!», ты будешь разорван, растоптан

Как бы ты не приехал и не защищал Украину, и не говорил: «Вы врете!», ты будешь разорван, растоптан.

Он получит свои 250 долларов и вернется домой. И вот в статье намек – «они видимо неслучайно ездят туда». Сиди и молчи! Я знаю этих людей. Они – настоящие украинцы.

– Не было бы эффективнее бойкотировать эти все программы?

Уже сейчас произошел перелом, и многим украинцам просто неинтересно, что о них говорят в России

– Если через 10 лет Украина станет супер страной, то все эти крики и оры в российских ток-шоу закончатся сами собой. Это тот случай, когда «какое нам дело, что о нас говорят в Северной Корее?». Уже сейчас произошел перелом, и многим украинцам просто неинтересно, что о них говорят в России. Тем более, они знают, что скорее всего ничего хорошего про них там не скажут.

Поехать туда и выступить в российском ток-шоу – это важная площадка. Даже сказать: «Вы врете!» – это хороший результат. Нужно ездить, нужно говорить на неправду, что это вранье. Нужно пытаться среди всего этого крика сказать, что-то здравое. Нужно плевать на то, что об этом говорят в Киеве. Если ты кого-то считаешь непатриотом, езжай сам и скажи лучше. Помните фразу: «Не читайте советские газеты»? Вот не смотрите российское телевидение ни натощак, ни с полным животом, потому что это зомби.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)