Влада США пропонує російській телекомпанії RT зареєструватися як «іноземний агент»

Російська телекомпанія RT (раніше більше відома як Russia Today) та американські засоби інформації повідомили 12 вересня, що міністерство юстиції США звернулося до RT з пропозицією зареєструвати американське відділення мовника як «іноземний агент».

За цими повідомленнями, міністерство листом повідомило телекомпанії, що вона має зареєструватися згідно із законом про реєстрацію іноземних агентів (Foreign Agents Registration Act, FARA), що вимагає розкриття інформації лобістами та юристами, які представляють інтереси іноземних держав.

Міністерство юстиції США наразі не підтвердило та не коментувало цих повідомлень.

Головний редактор RT Маргарита Симоньян на своєму сайті звинуватила Сполучені Штати у «війні» проти російських ЗМІ та зазіханні на свободу слова.

В оприлюдненому в січні звіті американських спецслужб ішлося, що Росія втрутилася в президентські вибори 2016 року. Окремо в цьому звіті названий телеканал RT, який фахівці вважають «головним інструментом міжнародної пропаганди Кремля». У документі вказано, що RT America «позиціонує себе як американський канал і навмисно намагається приховати будь-які юридичні зв’язки з російським урядом».