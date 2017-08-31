Харківська ОДА: в Балаклії зареєстрували майже 4 тисячі постраждалих через вибухи 23 березня

На Харківщині в Балаклії зареєстрували майже 4 тисячі постраждалих внаслідок вибухів на складі боєприпасів 23 березня. Про це заявив мер Балаклії Іван Столбовий, повідомляє прес-служба Харківської обласної адміністрації.

За словами чиновника, в список громадян, які постраждали через вибухи на військовому арсеналі, були внесені 3 908 жителів міста, з них 3 109 жителів Балаклії звернулися за матеріальною допомогою для відновлення житла.

За даними Столбового, на даний момент розглянуто 2 707 заяв на загальну суму понад 37 мільйонів гривень.

«Ми впоралися з подоланням наслідків НС у стислі терміни і без суттєвих проблем...Ми отримали від уряду відповідні кошти і вже виконали практично всі роботи. Середня допомога постраждалим жителям склала близько 14 тисяч гривень», – сказав він.

У Кабміні повідомляли, що для очищенням від вибухонебезпечних предметів території у Балаклії і прилеглих населених пунктів виділили 100 мільйонів гривень. Згодом уряд виділив додатково 45 мільйонів гривень для ліквідації наслідків аварії у Балаклії.

У ніч на 23 березня на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежу згодом ліквідували. Як головну версію подій називали диверсію, хоча не виключали і версії службового недбальства.