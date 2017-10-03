Вибухи боєприпасів на військовому складі біля Калинівки припинилися – ДСНС

Відкритих осередків горіння та вибухів боєприпасів на території військового складу поблизу міста Калинівка Вінницької області на сьогодні немає, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, продовжується очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів у 10-кілометровій зоні навколо арсеналу. Вже обстежили понад 18 тисяч гектарів території.

У понеділок в рятувальній службі повідомляли, що на арсеналі поблизу Калинівки ще відбувається поодинока детонація боєприпасів. Втім місто і довколишні села підключають до газопостачання, відновилося навчання в школах.

Пожежа і вибухи на складах боєприпасів біля Калинівки почалися ввечері 26 вересня. Через це з Калинівки і прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, були травмовані дві людини, яких госпіталізували до медичних закладів. Пожежу цього разу, на відміну від попередніх таких інцидентів, швидко локалізували і погасили, і вже на вечір 28 вересня майже всі евакуйовані змогли повернутися додому.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в ГПУ не виключають можливості диверсії як причини пожежі і вибухів боєприпасів на арсеналі, зокрема, можливості того, що там був закладений детонатор.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що кошти, 100 мільйонів гривень, які надав уряд на подолання наслідків вибухів, будуть доступні з 1 жовтня на фінансування ліквідації наслідків надзвичайної ситуації: відновлення пошкоджених об’єктів, житлових будинків, шкіл, інфраструктури.

Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу про вибухи за статтею «диверсія».