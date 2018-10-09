Генштаб: через вибух на складі боєприпасів на Чернігівщині евакуюють людей

Генштаб Збройних сил України повідомляє, що у зв’язку з вибухом на складі боєприпасів на Чернігівщині в області запроваджені обмежувальні заходи, зокрема, евакуюють людей.

«О 3 годині 30 хвилин надійшла інформація від начальника 6-го Арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибуху на технічній території. Масштаб уточнюється. Оперативно повідомлені всі відповідні служби й органи місцевої влади. Здійснюється евакуація людей. Розгорнуто штаб ліквідації надзвичайної події», – йдеться в повідомленні Генштабу 9 жовтня.

На місце події поїхала оперативна група на чолі з начальником Генерального штабу, йдеться в повідомленні.

Про постраждалих і причини вибуху наразі не повідомляють.

Це вже не перші вибухи на складах боєприпасів в Україні. Зокрема, в березні минулого року на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежу згодом ліквідували. Як головну версію подій називали диверсію, хоча не виключали і версії службового недбальства. У Балаклії зареєстрували майже 4 тисячі постраждалих внаслідок вибухів на складі боєприпасів 23 березня 2017 року.

Наприкінці вересня 2017 року пожежа і вибухи на складах боєприпасів почалися біля Калинівки на Вінниччині. Через це з Калинівки і прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, були травмовані дві людини, яких госпіталізували до медичних закладів. Військова прокуратура Центрального регіону України розслідувала справу про вибухи за статтею «диверсія».

Після цих інцидентів уряд виділив 100 мільйонів гривень для захисту об’єктів зберігання боєприпасів ЗСУ.