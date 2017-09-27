Військова прокуратура розслідує вибухи в Калинівці як диверсію

Військова прокуратура Центрального регіону України внесла відомості про вибухи складах озброєнь у Калинівці Вінницької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідство вбачає в цій події ознаки злочину, передбаченого статтею 113 Кримінального Кодексу України за фактом вчинення диверсії на території військової частини.

За даними прокуратури, 26 вересня 2017 року на майданчику зберігання боєприпасів однієї з військових частин дислокованої у Вінницькій області сталися неконтрольовані вибухи снарядів калібрів 122 і 125 міліметрів.

«Станом на теперішній час на місці надзвичайної події працюють слідчо-оперативні групи військових прокуратур Центрального регіону України та Вінницького гарнізону, Вінницького зонального відділу Військової служби правопорядку у Збройних силах України, підрозділи Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області», – ідеться в повідомленні.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман уночі 27 вересня заявив, що серед версій причин вибухів на складах зброї у Калинівці «ймовірно, йдеться про зовнішні чинники». Так урядова прес-служба передає слова Гройсмана, який перебуває на Вінничині. «Втім, це будуть коментувати компетентні органи», – відзначив прем’єр.

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк переконаний, що «це ворожа російська диверсія, здійснена за прямим наказом Путіна».

«Звичайно, буде створено державну слідчу комісію, проведено детальний аналіз і ретельне слідство, а вже після цього зроблені остаточні висновки і встановлено причину. Але день ( 26 вересня – день народження президента України ) і місце ( Вінницька область ), в котрому сталася ця надзвичайна подія, особисто мені підказують, що такі співпадіння навряд чи бувають», – пише Шкіряк у Facebook.

За повідомленням ДСНС, станом на 8:00 27 вересня з Калинівки та прилеглих сіл евакуйовані близько 30 тисяч людей.

Селище міського типу Калинівка розташоване за 30 кілометрів на північ від Вінниці. Населення Калинівки складає майже 20 тисяч людей, ще кілька тисяч людей живуть у прилеглих селах – Сальник, Павлівка та інших.

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