Порошенко скликає військовий кабінет через вибухи у Калинівці

Президент України Петро Порошенко вирішив скликати військовий кабінет за участю прем’єр-міністра Володимира Гройсмана і керівників силових відомств через вибухи на складах боєприпасів поблизу Калинівки на Вінниччині.

«Отримавши доповідь начальника Генштабу і голови СБУ, одразу доручив їм вилетіти на Вінниччину. Також протягом ночі отримував інформацію штабу з ліквідації аварії, від прем’єр-міністра й міністра оборони… Ухвалив рішення скликати військовий кабінет за участі прем’єр-міністра, секретаря РНБО, міністра оборони, начальника Генштабу, голови СБУ, а також керівництва Нацполіції, Нацгвардії і служби надзвичайних ситуацій одразу після їх повернення з Вінниці», – написав президент у Facebook.

Порошенко також назвав ефективними дії центральної й місцевої влади під час евакуації населення. «Окремо хочу подякувати всім волонтерам, які допомагають рятувати людей», – написав голова держави.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, станом на 8:00 27 вересня близько 30 тисяч людей залишили свої будинки, розташовані в 10-кілометровій зоні навколо території арсеналу озброєнь у Калинівці Вінницької області, де триває детонація боєприпасів.

«За попередньою інформацією, травмована одна особа. Постраждалу у стані середньої тяжкості госпіталізовано до Вінницької центральної районної лікарні», – ідеться в повідомленні.

Станом на ранок 27 вересня на складах зброї в Калинівці немає ознак збільшення масштабів пожежі, повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій.

Склади на 48-му арсеналі військової частини А1119 почали вибухати ввечері 26 вересня.

Селище міського типу Калинівка розташоване за 30 кілометрів на північ від Вінниці. Населення Калинівки складає майже 20 тисяч людей, ще кілька тисяч людей живуть у прилеглих селах – Сальник, Павлівка та інших.

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