На транзит газу та газопостачання Вінниці вибухи на складах у Калинівці не вплинуть – радник міністра енергетики

Надзвичайна ситуація в Калинівці не вплине на транзит газу територією України та газопостачання Вінниці не вплине. Про це повідомив радник міністра енергетики та вугільної промисловості України Максим Білявський.

«Калинівка: зупинено роботу трьох газорозподільних станцій. На транзит ситуація не впливає, кільцева схема газопостачання обласного центру дозволяє повністю забезпечувати мешканців блакитним паливом», – написав Білявський у Facebook.

Станом на 8:00 27 вересня близько 30 тисяч людей залишили свої будинки, розташовані в 10-кілометровій зоні навколо території арсеналу озброєнь у Калинівці Вінницької області, де триває детонація боєприпасів.

Станом на ранок 27 вересня на складах зброї в Калинівці немає ознак збільшення масштабів пожежі, повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій.

У Калинівці Вінницької області ввечері 26 вересня на 48-му арсеналі військової частини А1119 почали вибухати артилерійські склади.

Селище міського типу Калинівка розташоване за 30 кілометрів на північ від Вінниці. Населення Калинівки складає майже 20 тисяч людей, ще кілька тисяч людей живуть у прилеглих селах.