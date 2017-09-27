Із 10-кілометрової зони навколо складів у Калинівці евакуйовані 30 тисяч людей – ДСНС

Станом на 8:00 27 вересня близько 30 тисяч людей залишили свої будинки, розташовані в 10-кілометровій зоні навколо території арсеналу озброєнь у Калинівці Вінницької області, де триває детонація боєприпасів. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«За попередньою інформацією, травмована одна особа. Постраждалу у стані середньої тяжкості госпіталізовано до Вінницької центральної районної лікарні», – ідеться в повідомленні.

«Підрозділами ДСНС ліквідовано загоряння чотирьох житлових будинків, що виникло внаслідок влучання боєприпасів», – додають рятувальники.

Станом на ранок 27 вересня на складах зброї в Калинівці немає ознак збільшення масштабів пожежі, повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій.

У Калинівці Вінницької області ввечері 26 вересня на 48-му арсеналі військової частини А1119 почали вибухати артилерійські склади.

Селище міського типу Калинівка розташоване за 30 кілометрів на північ від Вінниці. Населення Калинівки складає майже 20 тисяч людей, ще кілька тисяч людей живуть у прилеглих селах – Сальник, Павлівка та інших.