Інтенсивність вогню в Калинівці стала меншою – голова Вінницької ОДА

Станом на ранок 27 вересня на складах зброї в Калинівці немає ознак збільшення масштабів пожежі, повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій в ефірі телеканалу «112. Україна».

«Ми бачимо картинку, підняли квадрокоптер. Інтенсивність вогню стала меншою. Відбувається розгортання чотирьох танків, які будуть входити до зони, що охоплена найбільшим вогнем», – вказав Коровій.

Він також уточнив дані про евакуацію цивільних з місця надзвичайної події: з Калинівки та прилеглих сіл Вінничини впродовж ночі 27 вересня здійснена евакуація 22 тисяч людей.

«Якщо говорити про Калинівку, то в межах трьох-чотирьох тисяч людей ще залишилися в своїх будівлях, але вони організовано виїжджають. На цю хвилину жодна людина не загинула, є двоє травмованих», – додав голова облдержадміністрації.

У ДСНС мають дані про одну травмовану людину. «Постраждалу у стані середньої тяжкості госпіталізовано до Вінницької Центральної районної лікарні», – відзначають рятувальники.

Раніше в Національній поліції України вказували, впродовж ночі з Калинівки та прилеглих сіл Вінницької області евакуйовані близько 28 тисяч людей.

У Калинівці Вінницької області ввечері 26 вересня на 48-му арсеналі військової частини А1119 почали вибухати артилерійські склади. За повідомленням місцевих мешканців, це почалося близько 21-ї години вечора.

Селище міського типу Калинівка розташоване за 30 кілометрів на північ від Вінниці. Населення Калинівки складає майже 20 тисяч людей, ще кілька тисяч людей живуть у прилеглих селах – Сальник, Павлівка та інших.