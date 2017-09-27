З Калинівки та прилеглих сіл через вибухи евакуйовані близько 28 тисяч людей – поліція

Упродовж ночі з селища міського типу Калинівка та прилеглих сіл Вінницької області, де ввечері 26 вересня стали вибухати склади зі зброєю, евакуйовані близько 28 тисяч людей. Про це близько 6:00 27 вересня повідомила Національна поліція України.

«Станом на 03:00 год. 27 вересня повідомлення про потерпілих внаслідок вибухів не надходили», – відзначають правоохоронці.

За їхніми даними, закрито рух для всіх видів транспорту на автодорозі державного значення М-21 Житомир – Могилів-Подільський. Крім того, закрито рух залізничного транспорту на перегоні Сосенка – Калинівка регіональної філії «Південно-Західна залізниця», а також рух повітряного транспорту – в радіусі 50 кілометрів від центру селища Калинівка.

Як інформує речниця Вінницької облради Ірина Ярошинська, пасажирів, які залізницею прямували до Вінниці, зсаджують у Козятині та автобусами в об’їзд доправляють до місця призначення.

Вінницька облдержадміністрація вказала, що «територія міста Вінниця в зону ураження наявних на зазначених складах боєприпасів не підпадає».

За повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій, «для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації всього залучено 691 чоловік та 149 одиниць техніки».

У Калинівці Вінницької області ввечері 26 вересня на 48-му арсеналі військової частини А1119 почали вибухати артилерійські склади. За повідомленням місцевих мешканців, це почалося близько 21-ї години вечора.

Селище міського типу Калинівка розташоване за 30 кілометрів на північ від Вінниці. Населення Калинівки складає майже 20 тисяч людей, ще кілька тисяч людей живуть у прилеглих селах – Сальник, Павлівка та інших.