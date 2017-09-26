Волонтер організації "Автоєвросили" Вінничини Ігор Рум'янцев повідомляє Радіо Свобода, що поки евакуацією цивільного населення займаються волонтери: "Ми бачили, що заїхали автобуси, близько 10 штук. Але поки не бачимо, щоб в них вивозили людей. Ми зараз власними силами намагаємось вивезти цивільних. Зараз просто їздимо й евакуйовуємо тих, хто виходить зі своїх помешкань –​ в першу чергу намагаємось вивезти жінок та дітей. В місті пожежні машини я досі не бачу, всі стоять на в'їзді до Калинівки, ймовірно вони чекають на команду. Бачу також колони солдат, але вони теж поки не перешли до активних дій. Залізничне сполучення повністю припинили"