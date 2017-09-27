ДСНС: на військових складах біля Калинівки лунають поодинокі вибухи

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють, що на території військових складів поблизу Калинівки лунають поодинокі вибухи.

«Складність локалізації пожежі полягає у тому, що і досі лунають поодинокі вибухи на території складів. Тому і ДСНС, і Збройні сили працюють в режимі обережності, аби не ризикувати життям особового складу», – сказав керівник ДСНС Микола Чечоткін.

За його словами, залучили пожежний літак Ан-32П ДСНС для гасіння тих осередків пожежі, де знижена небезпека, додатково з Ніжина вилетів ще один пожежний літак.



У ДСНС раніше повідомляли, що до ліквідації наслідків пожежі всього залучені майже 2,5 тисячі людей і338 одиниць техніки, зокрема 4 протипожежних танки, 6 БТР, 2 гвинтокрила та літак АН-30.

За останніми даними ЗСУ, триває локалізація пожежі, інтенсивність вибухів значно зменшилася, 70% території арсеналу від пожежі не постраждала.

Ввечері 26 вересня на майданчику зберігання боєприпасів однієї з військових частин дислокованої у Вінницькій області сталися неконтрольовані вибухи снарядів. Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу за статтею про «диверсію».

За повідомленням ДСНС, із Калинівки й прилеглих сіл евакуйовані понад 30 тисяч людей, травмовані дві людини, яких шпиталізували до медичних закладів.

Селище міського типу Калинівка розташоване за 30 кілометрів на північ від Вінниці. Населення Калинівки складає майже 20 тисяч людей, ще кілька тисяч людей живуть у прилеглих селах – Сальник, Павлівка та інших.