У Вінниці зупинили антитерористичні навчання через вибухи на військових складах – СБУ

Антитерористичні навчання на об’єкті енергетики у Вінниці припинені у зв’язку з вибухами на військових складах у Калинівці Вінницької області, повідомляє Служба безпеки України.

У СБУ нагадали, що в планових навчаннях мали брати участь представники СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Збройних сил, прикордонників, інших регіональних суб’єктів боротьби з тероризмом, органів влади і самоврядування, загонів територіальної оборони.

Ввечері 26 вересня на майданчику зберігання боєприпасів однієї з військових частин дислокованої у Вінницькій області сталися неконтрольовані вибухи снарядів. Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу за статтею про «диверсію».

За повідомленням ДСНС, із Калинівки й прилеглих сіл евакуйовані понад 30 тисяч людей, травмовані дві людини, яких шпиталізували до медичних закладів.

Селище міського типу Калинівка розташоване за 30 кілометрів на північ від Вінниці. Населення Калинівки складає майже 20 тисяч людей, ще кілька тисяч людей живуть у прилеглих селах – Сальник, Павлівка та інших.

Президент України Петро Порошенко вирішив скликати військовий кабінет за участю прем’єр-міністра Володимира Гройсмана і керівників силових відомств через вибухи.