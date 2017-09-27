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27 Вересень 2017, Київ 12:40
Новини | Політика

У Вінниці зупинили антитерористичні навчання через вибухи на військових складах – СБУ

Дим від вибухів на складах у Калинівці, Вінниччина, 27 вересня 2017 року

Антитерористичні навчання на об’єкті енергетики у Вінниці припинені у зв’язку з вибухами на військових складах у Калинівці Вінницької області, повідомляє Служба безпеки України.

У СБУ нагадали, що в планових навчаннях мали брати участь представники СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Збройних сил, прикордонників, інших регіональних суб’єктів боротьби з тероризмом, органів влади і самоврядування, загонів територіальної оборони.

Вінничина. Відео вибухів на артилерійських складах
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Ввечері 26 вересня на майданчику зберігання боєприпасів однієї з військових частин дислокованої у Вінницькій області сталися неконтрольовані вибухи снарядів. Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу за статтею про «диверсію».

За повідомленням ДСНС, із Калинівки й прилеглих сіл евакуйовані понад 30 тисяч людей, травмовані дві людини, яких шпиталізували до медичних закладів.

Вибухи на складах з боєприпасами на Вінниччині (відео з дрона)
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Селище міського типу Калинівка розташоване за 30 кілометрів на північ від Вінниці. Населення Калинівки складає майже 20 тисяч людей, ще кілька тисяч людей живуть у прилеглих селах – Сальник, Павлівка та інших.

Президент України Петро Порошенко вирішив скликати військовий кабінет за участю прем’єр-міністра Володимира Гройсмана і керівників силових відомств через вибухи.

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