Хімічної зброї на складах у Калинівці немає – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України спростовує чутки про наявність хімічних озброєнь на складах, які горять у Вінницькій області.

«Інформація про наявність хімічної зброї на складах озброєння Збройних Сил України у Калинівці не відповідає дійсності», – повідомляє Генштаб у Facebook.

«Також повідомляємо, що 100 військовослужбовців строкової служби військової частини, де сталася подія, евакуйовані до міста Калинівка», – вказано в повідомленні.

Станом на ранок 27 вересня на складах зброї в Калинівці немає ознак збільшення масштабів пожежі, повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій. Він також уточнив дані про евакуацію цивільних з місця надзвичайної події: з Калинівки та прилеглих сіл Вінничини впродовж ночі 27 вересня здійснена евакуація 22 тисяч людей.

У Калинівці Вінницької області ввечері 26 вересня на 48-му арсеналі військової частини А1119 почали вибухати артилерійські склади. За повідомленням місцевих мешканців, це почалося близько 21-ї години вечора.

Селище міського типу Калинівка розташоване за 30 кілометрів на північ від Вінниці. Населення Калинівки складає майже 20 тисяч людей, ще кілька тисяч людей живуть у прилеглих селах – Сальник, Павлівка та інших.