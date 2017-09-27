Вибухи в Калинівці: Гройсман заявляє про «зовнішні чинники», Шкіряк – про «російську диверсію»

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 27 вересня заявив, що серед версій причин вибухів на складах зброї у Калинівці «ймовірно, йдеться про зовнішні чинники». Так урядова прес-служба передає слова Гройсмана, який перебуває на Вінничині.

«Втім, це будуть коментувати компетентні органи. Зараз головне – потурбуватися про безпеку людей і максимально швидко подолати наслідки події», – відзначив прем’єр.

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк переконаний, що «це ворожа російська диверсія, здійснена за прямим наказом Путіна».

«Звичайно, буде створено державну слідчу комісію, проведено детальний аналіз і ретельне слідство, а вже після цього зроблені остаточні висновки і встановлено причину. Але день ( 26 вересня – день народження президента України ) і місце ( Вінницька область ), в котрому сталася ця надзвичайна подія, особисто мені підказують, що такі співпадіння навряд чи бувають», – пише Шкіряк у Facebook.

За повідомленням Національної поліції України, впродовж ночі з Калинівки та прилеглих сіл Вінницької області евакуйовані близько 28 тисяч людей.

У Калинівці Вінницької області ввечері 26 вересня на 48-му арсеналі військової частини А1119 почали вибухати артилерійські склади. За повідомленням місцевих мешканців, це почалося близько 21-ї години вечора.

Селище міського типу Калинівка розташоване за 30 кілометрів на північ від Вінниці. Населення Калинівки складає майже 20 тисяч людей, ще кілька тисяч людей живуть у прилеглих селах – Сальник, Павлівка та інших.