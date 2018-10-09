ДСНС: через вибухи і пожежу на складах біля Ічні евакуювали 10 тисяч людей

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє про евакуацію близько 10 тисяч людей з Ічнянського району на Чернігівщині після того, як там вночі почали вибухати боєприпаси на військовому складі і почалася пожежа.

«О 03:40 9 жовтня до ДСНС надійшла інформація про пожежу та вибухи на території 6 арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області. Територія 6 арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га. Організовано евакуацію населення з зони можливого ураження. До евакуації залучено автотранспорт», – йдеться в повідомленні.

Площу пожежі у відомстві не уточнюють.

За даними ДСНС, о 04:22 був закритий повітряний простір у радіусі 30 кілометрів, рух залізничного й автомобільного транспорту призупинений.

Про причини вибухів і про постраждалих не повідомляють.

Раніше Генштаб Збройних сил України повідомляв, що у зв’язку з вибухом на складі боєприпасів на Чернігівщині по області і на кордоні запроваджені «обмежувальні заходи», зокрема, евакуюють людей.

На місце події поїхала оперативна група на чолі з начальником Генерального штабу, йдеться в повідомленні.

Це вже не перші вибухи на складах боєприпасів в Україні. Зокрема, в березні минулого року на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежу згодом ліквідували. Як головну версію подій називали диверсію, хоча не виключали і версії службового недбальства. У Балаклії зареєстрували майже 4 тисячі постраждалих внаслідок вибухів на складі боєприпасів 23 березня 2017 року.

Наприкінці вересня 2017 року пожежа і вибухи на складах боєприпасів почалися біля Калинівки на Вінниччині. Через це з Калинівки і прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, були травмовані дві людини, яких госпіталізували до медичних закладів. Військова прокуратура Центрального регіону України розслідувала справу про вибухи за статтею «диверсія».

Після цих інцидентів уряд виділив 100 мільйонів гривень для захисту об’єктів зберігання боєприпасів ЗСУ.