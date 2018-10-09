Вибухи на складах біля Ічні: «Укравтодор» попередив про перекриття доріг

В Чернігівській області, поблизу Ічні, через вибухи на складах з боєприпасами перекрили рух кількома дорогами державного значення, повідомили вранці 9 жовтня в «Укравтодорі».

У зв’язку із надзвичайною ситуацією:

заборонено рух дорогою Р-68 Талалаївка – Ічня – Тростянець – Сокиринці – /Н-07/ від Талалаївки в сторону Ічні і від Парафіївки в сторону Ічні;

закрита дорога Т-25-27 Новий Биків – Ічня від перехрестя з дорогою Р-67 Чернігів – Ніжин –Прилуки – Пирятин в сторону Хаєнки – Монастирища – Ічні;

закрито рух дорогою Т-25-24 Борзна – Ічня – Прилуки зі сторони Плисок в сторону Ічні і зі сторони дороги Н-07 до Ічні.

Зона дії надзвичайної ситуації через інцидент – 16 км.

Вибухи на складах боєприпасів біля Ічні Чернігівської області почалися близько 3.30. Згідно інформації ДСНС, о 04:22 був закритий повітряний простір у радіусі 30 кілометрів, рух залізничного й автомобільного транспорту призупинений. Евакуйовано близько 10 тисяч осіб.

Наразі про причини вибуху чи постраждалих внаслідок інциденту не повідомляють.

Це вже не перші вибухи на складах боєприпасів в Україні. Зокрема, в березні минулого року на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежу згодом ліквідували. Як головну версію подій називали диверсію, хоча не виключали і версії службового недбальства. У Балаклії зареєстрували майже 4 тисячі постраждалих внаслідок вибухів на складі боєприпасів 23 березня 2017 року.

Наприкінці вересня 2017 року пожежа і вибухи на складах боєприпасів почалися біля Калинівки на Вінниччині. Через це з Калинівки і прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, були травмовані дві людини, яких госпіталізували до медичних закладів. Військова прокуратура Центрального регіону України розслідувала справу про вибухи за статтею «диверсія».

Після цих інцидентів уряд виділив 100 мільйонів гривень для захисту об’єктів зберігання боєприпасів ЗСУ.