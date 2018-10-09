Вибухи на складах біля Ічні: військова прокуратура відкрила провадження за статтею про недбалість

За фактами вибухів на складах боєприпасів біля Ічні Чернігівської області військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за частиною третьою статті 425 (недбале ставлення військової особи до служби) Кримінального кодексу України.

«Досудове розслідування доручено слідчому відділу Управління СБ України в Чернігівській області. Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура Чернігівського гарнізону Центрального регіону України», – йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

На місці інциденту працюють військові прокурори.

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Вибухи на складах боєприпасів біля Ічні Чернігівської області почалися близько 3.30 9 жовтня. Згідно інформації ДСНС, о 04:22 був закритий повітряний простір у радіусі 30 кілометрів, рух залізничного й автомобільного транспорту призупинений. Евакуйовано близько 10 тисяч осіб.

У Чернігівській області через інцидент обмежили рух дорогами державного значення.

Наразі про причини вибуху чи постраждалих внаслідок інциденту не повідомляють.