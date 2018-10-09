Порошенко збирає силовиків через вибухи на складах боєприпасів біля Ічні

Президент України Петро Порошенко зустрінеться з силовиками, щоб обговорити інцидент на складах боєприпасів біля Ічні Чернігівської області, повідомила прес-служба голови держави.

«Президент викликав силовиків для доповіді у зв’язку з ситуацією, що склалася поблизу Ічні на Чернігівщині», – йдеться у повідомленні.

Порошенко доручив уряду надати допомогу людям, які потрапили в зону надзвичайної ситуації.

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Вибухи на складах боєприпасів біля Ічні Чернігівської області почалися близько 3.30. Згідно інформації ДСНС, о 04:22 був закритий повітряний простір у радіусі 30 кілометрів, рух залізничного й автомобільного транспорту призупинений. Евакуйовано близько 10 тисяч осіб.

У Чернігівській області через інцидент обмежили рух дорогами державного значення.

Наразі про причини вибуху чи постраждалих внаслідок інциденту не повідомляють.