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09 Жовтень 2018, Київ 11:46
Новини | Події

Рятувальники запевнили, що хімічної зброї на військових складах біля Ічні немає

З пожежею на складах борються 90 рятувальників

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Рятувальники запевняють, що на складах боєприпасів біля Ічні Чернігівської області немає хімічної зброї. Про це повідомили на екстренному засіданні в Чернігівській ОДА.

Для боротьби з вогнем задіяли понад 20 одиниць техніки та близько 90 осіб особового складу. Мережі енергопостачання відключені.

Вибухи на складах боєприпасів біля Ічні Чернігівської області почалися близько 3.30 9 жовтня. Згідно інформації ДСНС, о 04:22 був закритий повітряний простір у радіусі 30 кілометрів, рух залізничного й автомобільного транспорту призупинений. Евакуйовано 12 тисяч осіб.

В ДСНС повідомили, що на складах зберігають близько 88 тисяч тонн боєприпасів. У Міністерстві оборони спростували цю інформацію.

За фактами вибухів військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за частиною третьою статті 425 (недбале ставлення військової особи до служби) Кримінального кодексу України.

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