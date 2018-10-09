Рятувальники запевнили, що хімічної зброї на військових складах біля Ічні немає

Рятувальники запевняють, що на складах боєприпасів біля Ічні Чернігівської області немає хімічної зброї. Про це повідомили на екстренному засіданні в Чернігівській ОДА.

Для боротьби з вогнем задіяли понад 20 одиниць техніки та близько 90 осіб особового складу. Мережі енергопостачання відключені.

Вибухи на складах боєприпасів біля Ічні Чернігівської області почалися близько 3.30 9 жовтня. Згідно інформації ДСНС, о 04:22 був закритий повітряний простір у радіусі 30 кілометрів, рух залізничного й автомобільного транспорту призупинений. Евакуйовано 12 тисяч осіб.

В ДСНС повідомили, що на складах зберігають близько 88 тисяч тонн боєприпасів. У Міністерстві оборони спростували цю інформацію.

За фактами вибухів військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за частиною третьою статті 425 (недбале ставлення військової особи до служби) Кримінального кодексу України.