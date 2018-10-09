Вибухи на Чернігівщині: ДСНС заявляє про евакуацію 12 тисяч людей

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє про евакуації вже 12 тисяч людей на Чернігівщині через вибухи на складі боєприпасів поблизу Ічні. Дані наведені станом на 9:30 9 жовтня.

«На території складу спостерігається пожежа і вибухи з різною інтенсивністю. Територія 6 арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га. Орієнтовно на складах зберігається 88 тисяч тонн боєприпасів (згодом цю інформацію заперечили у Міноборони – ред.)», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомляли про евакуацію 10 тисяч людей.

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За даними Генштабу, інтенсивність детонації боєприпасів на складах боєприпасів на Чернігівщині станом на 7 годину ранку складала 2-3 вибухи на секунду.

Раніше в «Укравтодорі» повідомили, що через нічні вибух перекрили рух кількома дорогами державного значення в Чернігівській області. За даними ДСНС, був закритий повітряний простір у радіусі 30 кілометрів. Крім того, у населених пунктах, розташованих поблизу місця вибухів, вимкнули електро- та газопостачання.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що в зону можливого ураження внаслідок вибухів на складах боєприпасів на Чернігівщині потрапляє 30 населених пунктів, а це близько 20 тисяч людей.