Генштаб: інтенсивність вибухів біля Ічні значно зменшилась

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що інтенсивність вибухів на складах боєприпасів поблизу Ічні в Чернігівській області «значно зменшилась».

«Станом на 9:00 годину ранку інтенсивність вибухів значно зменшилась, спостерігається задимленість. Лунають вибухи боєприпасів до стрілецького озброєння», – йдеться в повідомленні. Станом на 7:00 у Генштабі заявляли, що інтенсивність розриву боєприпасів складала 2-3 вибухи в секунду.

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Вибухи почалися в ніч на 9 жовтня. Із прилеглих населених пунктів евакуювали близько 12 тисяч людей. За даними Генштабу, цивільних мешканців району евакуювали до населених пунктів Іржевець, Парафіївка й Івангород.

У Міноборони повідомили, що постраждалих від вибухів немає. Військова прокуратура відкрила провадження за статтею про недбалість.

За даними ДСНС, орієнтовно на складах зберігається 88 тисяч тонн боєприпасів. Цю інформацію згодом заперечили у Міноборони.

Раніше в «Укравтодорі» повідомили, що через нічні вибух перекрили рух кількома дорогами державного значення в Чернігівській області. За даними ДСНС, був закритий повітряний простір у радіусі 30 кілометрів. Крім того, у населених пунктах, розташованих поблизу місця вибухів, вимкнули електро- та газопостачання.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що в зону можливого ураження внаслідок вибухів на складах боєприпасів на Чернігівщині потрапляє 30 населених пунктів, а це близько 20 тисяч людей.