CБУ перевіряє версію про можливу диверсію на арсеналі біля Ічні

Служба безпеки України повідомляє, що розслідує кілька версій пожежі на території складу боєприпасів поблизу Ічні в Чернігівській області. Зокрема, у спецслужбі відпрацьовують версію про можливу диверсію, повідомляє прес-служба відомства 9 жовтня.

«Здійснюється комплекс невідкладних слідчих (розшукових) дій… Також у межах порушеного військовою прокуратурою кримінального провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (службове недбальство – ред.) управління СБУ в Чернігівській області здійснюватиме досудове розслідування», – йдеться в повідомленні.

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Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що інтенсивність вибухів на складах боєприпасів поблизу Ічні в Чернігівській області станом на 9:00 «значно зменшилась». За даними Міноборони, якщо станом на 7:00 ранку інтенсивність розриву боєприпасів складала 2-3 вибухи в секунду, то тепер це – один вибух на п’ять хвилин. При цьому на місці події – висока задимленість.

Вибухи почалися в ніч на 9 жовтня. Із прилеглих населених пунктів евакуювали близько 12 тисяч людей. За даними Генштабу, цивільних мешканців району евакуювали до населених пунктів Іржевець, Парафіївка й Івангород.

Раніше в «Укравтодорі» повідомили, що через нічні вибух перекрили рух кількома дорогами державного значення в Чернігівській області. За даними ДСНС, був закритий повітряний простір у радіусі 30 кілометрів. Крім того, у населених пунктах, розташованих поблизу місця вибухів, вимкнули електро- та газопостачання.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що в зону можливого ураження внаслідок вибухів на складах боєприпасів на Чернігівщині потрапляє 30 населених пунктів, а це близько 20 тисяч людей.