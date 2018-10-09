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09 Жовтень 2018, Київ 11:41
Новини | Події

Вибухи на Чернігівщині: загрози для жителів Києва немає – КМДА

В КМДА сказали, що інцидент в Ічні не загрожує киянам

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Вибухи та пожежа на території військового арсеналу біля Ічні Чернігівської області не становлять загрози для мешканців Києва, повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації.

«На території міста Києва ситуація під контролем. У разі виникнення загрози для мешканців Києва інформація буде доведена та поширена через засоби масової інформації», – запевнили в КМДА.

Вибухи на складах боєприпасів біля Ічні Чернігівської області почалися близько 3.30 9 жовтня. Згідно інформації ДСНС, о 04:22 був закритий повітряний простір у радіусі 30 кілометрів, рух залізничного й автомобільного транспорту призупинений. Евакуйовано 12 тисяч осіб.

За фактами вибухів військова прокуратура відкрила кримінальне провадженняза частиною третьою статті 425 (недбале ставлення військової особи до служби) Кримінального кодексу України.

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