63 людини звернулися до лікарів через задимлення від вибухів біля Ічні – ОДА

63 людини звернулися за медичною допомогою у зв’язку з погіршенням самопочуття через задимлення, що виникло через вибухи на складах боєприпасів біля Ічні в Чернігівській області, повідомляє обласна державна адміністрація.

Про те, в якому вони стані, у повідомленні не уточнили.

У прес-службі ОДА додали, що в Ічнянському районі у зону можливого ураження від наслідків надзвичайної ситуації в радіусі 16 кілометрів потрапляє майже 19 тисяч людей, які мають бути евакуйовані. Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляли про евакуацію 12 тисяч людей.

Вибухи почалися в ніч на 9 жовтня. За даними Міноборони, пожежею на даний час охоплено не більше ніж 10% арсеналу.

Із прилеглих населених пунктів евакуювали близько 12 тисяч людей. За даними Генштабу, цивільних мешканців району евакуювали до населених пунктів Іржевець, Парафіївка й Івангород.

Раніше в «Укравтодорі» повідомили, що через нічні вибух перекрили рух кількома дорогами державного значення в Чернігівській області. За даними ДСНС, був закритий повітряний простір у радіусі 30 кілометрів. Крім того, у населених пунктах, розташованих поблизу місця вибухів, вимкнули електро- та газопостачання.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що в зону можливого ураження внаслідок вибухів на складах боєприпасів на Чернігівщині потрапляє 30 населених пунктів, а це близько 20 тисяч людей.