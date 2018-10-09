Пожежею охоплено не більше ніж 10% арсеналу біля Ічні – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляють, що на даний час пожежею охоплено не більше ніж 10% арсеналу біля Ічні на Чернігівщині. Про це заявив заступник начальника Генштабу Родіон Тимошенко 9 жовтня.

«Станом на 9:30 пожежею охоплено п’ять сховищ», – зазначив Тимошенко.

Постраждалих від вибухів, за даними Міноборони, немає.

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Тимошенко також зазначив, що до вибухів із території арсеналу вивезли близько 50% боєприпасів великого калібру, і зараз там зберігається переважно стрілецька зброя.

Він додав, що візуальну розвідку на місці події проводити важко через сильне задимлення.

Вибухи почалися в ніч на 9 жовтня. Із прилеглих населених пунктів евакуювали близько 12 тисяч людей. За даними Генштабу, цивільних мешканців району евакуювали до населених пунктів Іржевець, Парафіївка й Івангород.

Раніше в «Укравтодорі» повідомили, що через нічні вибух перекрили рух кількома дорогами державного значення в Чернігівській області. За даними ДСНС, був закритий повітряний простір у радіусі 30 кілометрів. Крім того, у населених пунктах, розташованих поблизу місця вибухів, вимкнули електро- та газопостачання.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що в зону можливого ураження внаслідок вибухів на складах боєприпасів на Чернігівщині потрапляє 30 населених пунктів, а це близько 20 тисяч людей.