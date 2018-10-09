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09 Жовтень 2018, Київ 16:13
Новини | Події

Гройсман пообіцяв відновити в Ічні «все, що потрібно»

Вибухи на складах боєприпасів, поблизу Ічні,Чернігівська область, 9 жовтня 2018 року

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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 9 жовтня пообіцяв відновити в потерпілому від вибухів на військових складах місті Ічня Чернігівської області «все, що потрібно». Про це голова уряду заявив після засідання оперативного штабу з ліквідації наслідків інциденту та відвідання одного з пунктів тимчасового перебування евакуйованих людей.

За словами прем’єра, він доручив «повністю забезпечити всім необхідним мешканців прилеглих сіл, які виїхали з домівок через небезпеку». «Поки сапери і пожежники борються з вогнем, люди мають бути в теплі й безпеці», – вказав Гройсман.

Керівник уряду також наказав «забезпечити охорону населених пунктів, де пройшла евакуація» та «розпочати опалювальний сезон».

Підрозділи державної служби з питань надзвичайних ситуацій ліквідували в Ічні Чернігівської області чотири пожежі, викликані влучанням боєприпасів, повідомили в ДСНС.

Вибухи почалися в ніч на 9 жовтня. Із прилеглих населених пунктів евакуювали близько 12 тисяч людей. За даними Генштабу, цивільних мешканців району евакуювали до населених пунктів Іржевець, Парафіївка й Івангород.

Вибухи на складі боєприпасів поблизу Ічні – кадри з місця події
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Вибухи на складі боєприпасів поблизу Ічні – кадри з місця події

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За фактами вибухів військова прокуратура відкрила кримінальне провадженняза частиною третьою статті 425 (недбале ставлення військової особи до служби) Кримінального кодексу України.

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