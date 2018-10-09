Гройсман пообіцяв відновити в Ічні «все, що потрібно»

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 9 жовтня пообіцяв відновити в потерпілому від вибухів на військових складах місті Ічня Чернігівської області «все, що потрібно». Про це голова уряду заявив після засідання оперативного штабу з ліквідації наслідків інциденту та відвідання одного з пунктів тимчасового перебування евакуйованих людей.

За словами прем’єра, він доручив «повністю забезпечити всім необхідним мешканців прилеглих сіл, які виїхали з домівок через небезпеку». «Поки сапери і пожежники борються з вогнем, люди мають бути в теплі й безпеці», – вказав Гройсман.

Керівник уряду також наказав «забезпечити охорону населених пунктів, де пройшла евакуація» та «розпочати опалювальний сезон».

Підрозділи державної служби з питань надзвичайних ситуацій ліквідували в Ічні Чернігівської області чотири пожежі, викликані влучанням боєприпасів, повідомили в ДСНС.

Вибухи почалися в ніч на 9 жовтня. Із прилеглих населених пунктів евакуювали близько 12 тисяч людей. За даними Генштабу, цивільних мешканців району евакуювали до населених пунктів Іржевець, Парафіївка й Івангород.

За фактами вибухів військова прокуратура відкрила кримінальне провадженняза частиною третьою статті 425 (недбале ставлення військової особи до служби) Кримінального кодексу України.