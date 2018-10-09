Чому в Україні знову вибухають військові склади?

9 жовтня рано-вранці на складах боєприпасів біля міста Ічня на Чернігівщині почалися вибухи. У цьому районі закрили повітряний простір у радіусі 30 кілометрів, рух залізничного і автотранспорту припинили. Евакуювали близько 10 тисяч осіб. У Міноборони України стверджують, що пожежа на арсеналі біля Ічні почалася після чотирьох вибухів, що пролунали у різних кінцях арсеналу. У Генштабі ЗСУ найбільш ймовірною версією цього інциденту називають диверсію. Зі свого боку, CБУ розслідує кілька версій і розглядає, зокрема, можливість саме диверсії. Тим часом голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський написав у фейсбуці: «Після вибухів у Калинівці було рекомендовано терміново виділити кошти, розробити відповідні будівельні проекти та перемістити усі боєприпаси у спеціальні бетонні сховища. Пройшов рівно рік…» Про це у програмі «Ваша Свобода» дискутували представник Генерального штабу ЗСУ Віктор Шидлюх, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник та військовий експерт Олександр Білецький.