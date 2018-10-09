Військові проводять аеророзвідку над місцем вибухів біля Ічні

Зменшення рівня задимленості на місці вибухів на Шостому арсеналі поблизу Ічні дозволило оперативному штабу ухвалити рішення про проведення аеророзвідки над місцем надзвичайної події. Про це з місця надзвичайної події повідомив начальник управління комунікацій та преси Міністерства оборони України полковник Олексій Чернобай, інформує сайт оборонного відомства.

«Станом на 14:00 осередки пожежі локалізовано. Інтенсивність вибухів продовжує зменшуватись, над територією складів спостерігається задимленість, лунають поодинокі вибухи», – ідеться в повідомленні.

«З метою локалізації пожежі… доставлено інженерну машину розгородження (ІМР), на місці пожежі працюють пожежні танки ГПМ-54», – додають у Міністерстві оборони.

Військові патрулюють прилеглі до зони надзвичайної ситуації населені пункти в Чернігівській області, щоб не допустити випадки мародерства, повідомили раніше 9 жовтня в прес-службі міністерства оборони України.

Вибухи почалися в ніч на 9 жовтня. Із прилеглих населених пунктів евакуювали близько 12 тисяч людей. За даними Генштабу, цивільних мешканців району евакуювали до населених пунктів Іржевець, Парафіївка й Івангород.

За фактами вибухів військова прокуратура відкрила кримінальне провадженняза частиною третьою статті 425 (недбале ставлення військової особи до служби) Кримінального кодексу України.