Вибухи в Ічні: перші версії та можливі наслідки

В ніч з 8 на 9 жовтня на складах боєприпасів біля Ічні в Чернігівській області почалися вибухи. Причиною цього в Генштабі ЗСУ називають чотири підриви в двох різних місцях арсеналу. Наразі є дві версії того, що сталося: службова недбалість та диверсія. Думки експертів щодо того, чи покарають винних, розходяться. Втім, вони прогнозують, що це не останні вибухи на складах боєприпасів, які доведеться пережити Україні.

О 3:30 ранку біля Ічні в Чернігівській області почалися вибухи на складах боєприпасів.

Причиною пожежі, за даними Генерального штабу Збройних сил України, є чотири підриви в різних місцях арсеналу.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Вибухи на складах боєприпасів в Ічні – фотогалерея

«За даними, якими ми володіємо на даний момент, одночасно було 2 вибухи, і потім в іншому кінці арсеналу було ще 2 вибухи. Ці вибухи спричинили пожежу», – сказав заступник начальника Генштабу Родіон Тимошенко.

Він зазначив, що з огляду на ці дані, найбільш імовірною причиною того, що відбулося, є диверсія.

Служба безпеки України відпрацьовує цю версію.

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Військова прокуратура Центрального регіону України розпочала кримінальне провадження за «недбале ставлення військової особи до служби».

На кордоні посилили заходи безпеки, збільшили склад змін прикордонних нарядів у пунктах пропуску на цьому напрямку, при цьому задіяні кінологи зі службовими собаками, натренованими на пошук зброї та боєприпасів.

Причини вибухів

Події в Ічні розгортаються ідентично до тих, що сталися в Калинівці, зазначає на своїй сторінці в Facebook військовий експерт Віктор Шидлюх. Він припускає, що підрив спричинила атака з повітря дронами.

Завербувати одразу на двох арсеналах агентів практично неможливо. Заходи безпеки такі, що сірник не пронесеш

«Завербувати одразу на двох арсеналах агентів практично неможливо. Заходи безпеки такі, що сірник не пронесеш, не те що вибухівку», – вважає Шидлюх.

На його думку, причиною таких дій міг стати процес надання томосу Україні. Сьогодні в Стамбулі проходить засідання Синоду Вселенського патріархату.

«Напередодні надання томосу вовк у овечій шкірі, «сасєдушка», знову показав свій кривавий оскал», – зазначає Шидлюх.

Журналіст Юрій Бутусов переконаний, що події в Ічні – це чергова диверсія Росії, яка централізовано знищує запаси українських боєприпасів.

«Зараз, звичайно, знову підуть чутки про ревізії, що, мовляв, самі крадуть і підривають. Але все це нісенітниці… Ічня ближче всього до Росії, туди безпілотник так само долетить, як долетів до Балаклії», – зазначає Бутусов.

Політтехнолог Віктор Уколов теж припускає, що це може бути диверсія. По-перше, каже він, тому що погода сьогодні не така, яка може сприяти самопідриву. Крім того, за його словами, сталося ще кілька збігів.

На днях має бути день народження в начальника Генерального штабу Муженка... На післязавтра заплановане відкриття новозбудованого складу в Хмельницькому

«На днях має бути день народження в начальника Генерального штабу Муженка. Такі речі, як правило, для того, щоби атакувати якусь людину, роблять до дня народження. Потім, на післязавтра заплановане відкриття новозбудованого складу в Хмельницькому… Тепер ця подія повністю дискредитована», – каже в коментарі Радіо Свобода Уколов.

Він зазначає, що ці події – чергове нагадування про те, що в Україні йде війна.

Ще рік тому після огляду території та об’єктів арсеналу була виявлена низка недоліків, в тому числі й таких, які не могли бути усунені силами арсеналу, зазначає народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук. Вони стосувалися облаштування технічної території, умов зберігання боєприпасів, удосконалення системи охорони, проведення низки організаційних заходів.

«За результатами цієї поїздки я надіслав депутатське звернення на адресу очільників МО та ГШ ЗСУ, в якому перерахував виявлені недоліки з проханням втрутитися у ситуацію та вирішити наявні проблеми», – пише Тимчук.

Втім, за його словами, відповіді на його запити були формальними та мали «заспокійливий» характер. Тимчук переконаний, що якби виявлені недоліки реально усунули, то нинішніх подій можна було б уникнути.

Чи знайдуть винних?

Вкрай важливо покарати справжніх винуватців події, вважає Тимчук: «На найвищому рівні (повинні знайти – ред.) відповідальних, а не знайшли чергового «цапа-відбувайла» з персоналу арсеналу».

Він переконаний, що якщо винні не будуть покарані, то українці продовжать ставати свідками чергових вибухів на складах боєприпасів.

Втім, народний депутат Віктор Чумак вважає, що винних не знайдуть і не покарають.

«Контррозвідка скаже, що це недбальство, Генштаб – що нещасний випадок. Єдиним винним буде недопалок невідомого походження», – пише він на своїй сторінці в Facebook.

Натомість Уколов переконаний, що винних таки знайдуть і покарають. Але, він зауважує, винними в цій ситуації є не керівництво держави чи армії, а люди, які безпосередньо працюють на об’єкті.

В нас після минулорічних вибухів всі вимагали відставки начальника Генерального штабу. Я не виключаю, що він може піти у відставку сам

«В нас після минулорічних вибухів всі вимагали відставки начальника Генерального штабу. Я, до речі, не виключаю, що він може піти у відставку сам… Реально винними там за те, що не помітили диверсії або недостатньо охорони, є конкретні люди, які працюють на цих складах», – каже Уколов.

Він додає, що в Україні запит на покарання винних завжди формують політики.

Чи будуть ще вибухи?

Уколов переконаний, що Україні варто чекати вибухів і на інших складах, якщо війна буде продовжуватися.

До початку війни таких вибухів на складах було достатньо мало… А з 2014 року це відбувається кожен рік, кожні півроку інколи

«До початку війни таких вибухів на складах було достатньо мало… А з 2014 року це відбувається кожен рік, кожні півроку інколи. Це якраз вказує на те, що проти Україні ведуться військові дії, відбувається диверсія», – розповідає Уколов.

Бутусов звертає увагу на те, що в Україні залишається всього 3 великих арсенали. За оцінками військових спеціалістів, наголошує він, в зоні ризику знаходяться арсенали в селі Цвітоха Хмельницької області, селі Розсішки Черкаської області та селі Ушомир Черкаської області.