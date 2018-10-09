Близько 3.30 ранку 9 жовтня на складах боєприпасів біля Ічні Чернігівської області почалися вибухи. О 04:22 був закритий повітряний простір у радіусі 30 кілометрів, а рух залізничного й автомобільного транспорту призупинений. Евакуйовано близько 10 тисяч осіб.

Наразі про причини вибуху чи постраждалих внаслідок інциденту не повідомляють.