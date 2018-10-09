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09 Жовтень 2018, Київ 11:45
Політика

Live Вибухи на складах боєприпасів в Ічні. Живий блог

На складах в Ічні зберігають близько 88 тисяч тонн боєприпасів

Коротко про головне

Близько 3.30 ранку 9 жовтня на складах боєприпасів біля Ічні Чернігівської області почалися вибухи. О 04:22 був закритий повітряний простір у радіусі 30 кілометрів, а рух залізничного й автомобільного транспорту призупинений. Евакуйовано близько 10 тисяч осіб.

Наразі про причини вибуху чи постраждалих внаслідок інциденту не повідомляють.

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Наразі пожежею охоплено не більше ніж 10% арсеналу біля Ічні. На цьому наголошують у Генштабі ЗСУ та додають, що пожежею охоплено п'ять сховищ.

Заступник начальника Генштабу Родіон Тимошенко зазначає, що до вибухів із території арсеналу вивезли близько половини боєприпасів великого калібру, і зараз там зберігалася переважно стрілецька зброя.

Постраждалих від вибухів, за даними Міноборони, немає.

Народний депутат Віктор Чумак – один із тих, хто не вірить у те, що винні у вибухах поблизу Ічні будуть покарані.

«Контррозвідка, скаже що це недбальство, Генштаб, що нещасний випадок. Єдиним винним буде недопалок невідомого походження», – припускає він.

І знову про кількість боєприпасів, яка могла зберігатися на складах поблизу Ічні.

У Міністерстві оборони України заперечують інформацію, оприлюднену ДСНС, про нібито близько 88 тисяч тонн.

За словами представників Міноборони, подібна інформація призначена для службового користування і її не можна розповсюджувати в нинішніх умовах.

З повідомлення на сайті ДСНС речення про кількість боєприпасів видалили.

Тим часом прем'єр Володимир Гройсман заявляє, що «все, що буде зруйновано, ми відбудуємо»:

Також він відзначає оперативну роботу рятувальників і наголошує, що пункти для розміщення евакуйованих облаштовані усім, чим треба:

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