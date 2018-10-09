Наразі пожежею охоплено не більше ніж 10% арсеналу біля Ічні. На цьому наголошують у Генштабі ЗСУ та додають, що пожежею охоплено п'ять сховищ.
Заступник начальника Генштабу Родіон Тимошенко зазначає, що до вибухів із території арсеналу вивезли близько половини боєприпасів великого калібру, і зараз там зберігалася переважно стрілецька зброя.
Постраждалих від вибухів, за даними Міноборони, немає.
Народний депутат Віктор Чумак – один із тих, хто не вірить у те, що винні у вибухах поблизу Ічні будуть покарані.
«Контррозвідка, скаже що це недбальство, Генштаб, що нещасний випадок. Єдиним винним буде недопалок невідомого походження», – припускає він.
І знову про кількість боєприпасів, яка могла зберігатися на складах поблизу Ічні.
У Міністерстві оборони України заперечують інформацію, оприлюднену ДСНС, про нібито близько 88 тисяч тонн.
За словами представників Міноборони, подібна інформація призначена для службового користування і її не можна розповсюджувати в нинішніх умовах.
З повідомлення на сайті ДСНС речення про кількість боєприпасів видалили.
Тим часом прем'єр Володимир Гройсман заявляє, що «все, що буде зруйновано, ми відбудуємо»:
Також він відзначає оперативну роботу рятувальників і наголошує, що пункти для розміщення евакуйованих облаштовані усім, чим треба: