У Росії із соцмереж видаляють сатиричну «Пісню про солсберецький шпиль»

З соціальних мереж у Росії видаляють пісню шоумена Семена Слепакова, присвячену «Олександру Петрову» і «Руслану Боширову», яких влада Великої Британії вважає причетними до спроби отруєння в британському місті Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Сюжет пісні обігрує легенду, з якою «Петров» і «Боширов» з’явилися в інтерв’ю телеканалу RT. Їхні висловлювання давали підстави припускати, що вони зображують гей-пару, яка вирішила помилуватися собором у Солсбері та його шпилем. У пісні містяться слова, що у цих чоловіків «усі думки лише про шпиль».

Спочатку кліп під назвою «Пісня про солсберецький шпиль» був опублікований на Youtube-каналі Слєпакова. Однак через кілька годин відео було видалене. Ролик видаляють і з інших соцмереж, але багато користувачів уже встигли його скопіювати.

За даними Лондона, «Петров» і «Боширов» є співробітниками російської військової розвідки. Самі підозрювані в ефірі прокремлівського телеканалу RT назвали себе «підприємцями середньої руки» і відкинули звинувачення в причетності до отруєння Скрипалів.