Інтенсивність вибухів на території арсеналу під Ічнею знизилася до одного на 10 хвилин

Інтенсивність вибухів на території арсеналу під Ічнею Чернігівської області знизилася до одного на 10 хвилин, повідомив в ефірі "112 Україна" начальник управління комунікацій і друку міністерства оборони України Олексій Чорнобай.

Він додав, що спеціалісти проводять обліт території військових складів на вертольоті. На місці також працюють чотири пожежних танка.

"Найближчим часом планується застосування пожежної авіації Держслужби з надзвичайних ситуацій, щоб проводити гасіння осередків тління, які залишилися на території арсеналу", –зазначив Чорнобай.

У ліквідації наслідків інциденту задіяли понад 1000 осіб та 212 одиниць техніки.

Вибухи на військових складах поблизу Ічні почалися в ніч на 9 жовтня.

У прокуратурі повідомили, що відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

Слідчі не відкидають і версію теракту на території арсеналу.