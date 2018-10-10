ДСНС: територію довкола складів в Ічні очистять від вибухонебезпечних предметів

У 16-кілометровій зоні довкола складів в Ічні на Чернігівщині, де відучора вибухають боєприпаси, проведуть роботи з очищення від вибухонебезпечних предметів, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«У 16-кілометровій зоні будуть проведені роботи з очищення території від ВНП, щоб населення могло повернутися до нормальних умов життя», – цитує прес-служба ДСНС першого заступника голови служби Олега Мельчуцького.

За даними ДСНС, станом на 7:00 10 жовтня на території військового складу були поодинокі випадки детонації боєприпасів.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, з 16-кілометрової зони біля складів евакуювали 12,5 тисяч людей.

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Інформації про загиблих чи постраждалих не було. Як повідомили у ДСНС, у населених пунктах поблизу складу вимкнений газ, тимчасово зупинений рух потягів через станцію Ічня, автомобільний транспорт спрямовують в об’їзд зони надзвичайної ситуації, повітряний простір у радіусі 30 кілометрів закритий.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Вибухи на складах боєприпасів в Ічні – фотогалерея

Ввечері 9 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв, що вдалося локалізувати 35 відсотків пожежі на складах біля Ічні.

Вибухи на військових складах поблизу Ічні почалися в ніч на 9 жовтня.

У прокуратурі повідомили, що відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

Слідчі не відкидають і версію теракту на території арсеналу.