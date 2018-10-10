Міноборони заявляє про посилення охорони складів боєприпасів в Україні

В Україні посилюють охорону складів і арсеналів зберігання боєприпасів, повідомляє Міністерство оборони. За повідомленням, такий наказ дав начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко після вибухів і пожежі на арсеналі біля Ічні в Чернігівській області.

Як повідомляє Міноборони, станом на 7:00 ліквідація надзвичайної ситуації, що виникла в ніч на 9 жовтня, триває.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Вибухи на складах боєприпасів в Ічні – фотогалерея

«На місці події у цілодобовому режимі продовжує працювати оперативний штаб Збройних сил України з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Ситуація контрольована. Також, додатково до вже наявної спеціальної інженерної та пожежної, техніки заплановане прибуття ще трьох пожежних танків на територію 6-го арсеналу», – заявляють у Міноборони.

Читайте також: Де, як і чому вибухали військові склади в Україні останні 15 років

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, з 16-кілометрової зони біля складів евакуювали 12,5 тисяч людей.

Інформації про загиблих чи постраждалих не було. Як повідомили у ДСНС, у населених пунктах поблизу складу вимкнений газ, тимчасово зупинений рух потягів через станцію Ічня, автомобільний транспорт спрямовують в об’їзд зони надзвичайної ситуації, повітряний простір у радіусі 30 кілометрів закритий.

Ввечері 9 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв, що вдалося локалізувати 35 відсотків пожежі на складах біля Ічні.

Вибухи на військових складах поблизу Ічні почалися в ніч на 9 жовтня.

Читайте також: Вибухи на складах боєприпасів в Ічні. Хронологія подій

У прокуратурі повідомили, що відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

Слідчі не відкидають і версію теракту на території арсеналу.