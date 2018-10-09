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09 Жовтень 2018, Київ 21:15
Новини | Політика

Україна не має жодного складу озброєння, який відповідає стандартам НАТО – Порошенко

Президент України Петро Порошенко

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Україна не має «жодного сучасного складу, який би повністю відповідав би стандартам НАТО», заявив президент Петро Порошенко 9 жовтня на нараді з силовиками, скликаній через інцидент на складі озброєння поблизу міста Ічня Чернігівської області.

«Доручаю міністру оборони, міністру закордонних справ терміново завершити переговори з НАТО по створенню і реалізації спеціального трастового фонду, який забезпечує безпечну експлуатацію і ефективну сучасну охорону об’єктів зберігання боєприпасів», – сказав Порошенко.

Він також наголосив, що чекає «швидких результатів розслідування» через вибухи на Шостому арсеналі в Чернігівській області.

«Враховуючи близькість до російського кордону, невипадково, що основною версією Служби безпеки України, Військової прокуратури є диверсія», – відзначив також президент України.

Вибухи на складах боєприпасів поблизу Ічні, Чернігівська область, 9 жовтня 2018 року
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Вибухи на військових складах поблизу Ічні розпочалися в ніч на 9 жовтня. Із прилеглих населених пунктів евакуювали близько 12 тисяч людей. За даними Генштабу, цивільних мешканців району евакуювали до населених пунктів Іржевець, Парафіївка й Івангород.

«Летіло дуже багато, страшно було» – очевидці про ситуацію в Ічні (відео)
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