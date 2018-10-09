Україна не має жодного складу озброєння, який відповідає стандартам НАТО – Порошенко

Україна не має «жодного сучасного складу, який би повністю відповідав би стандартам НАТО», заявив президент Петро Порошенко 9 жовтня на нараді з силовиками, скликаній через інцидент на складі озброєння поблизу міста Ічня Чернігівської області.

«Доручаю міністру оборони, міністру закордонних справ терміново завершити переговори з НАТО по створенню і реалізації спеціального трастового фонду, який забезпечує безпечну експлуатацію і ефективну сучасну охорону об’єктів зберігання боєприпасів», – сказав Порошенко.

Він також наголосив, що чекає «швидких результатів розслідування» через вибухи на Шостому арсеналі в Чернігівській області.

«Враховуючи близькість до російського кордону, невипадково, що основною версією Служби безпеки України, Військової прокуратури є диверсія», – відзначив також президент України.

Вибухи на військових складах поблизу Ічні розпочалися в ніч на 9 жовтня. Із прилеглих населених пунктів евакуювали близько 12 тисяч людей. За даними Генштабу, цивільних мешканців району евакуювали до населених пунктів Іржевець, Парафіївка й Івангород.